A Game About Digging a Hole kommt für Konsolen

Was beim ersten Hören eher wie eine Beschreibung des Spiels klingt, ist eigentlich der Titel: "A Game About Digging a Hole" ist ein Spiel, das sich darum dreht – ihr habt es erraten – ein Loch zu graben. Bereits seit Februar auf dem PC verfügbar, wird der Radius am 09. Dezember auf PlayStation 5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch erweitert. Hintergrund dieser Entscheidung ist wohl, dass das Spiel verkaufstechnisch durch die Decke ging und als Indie-Titel allein 250'000 Exemplare in einer Woche über die Ladentheke gingen. Seit dem sollen laut Publisher rokaplay select Sage und Schreibe 1,2 Millionen Gamer sich an dem Buddelspass beteiligt haben. Neben dem aktuellen Trailer empfehlen wir auch, die amüsante Beschreibung des Spiels weiter unten zu lesen:

Über A Game About Digging a Hole

"Moin, ich heisse Ben und habe A Game About Digging A Hole in meiner Freizeit entwickelt.

Grabe tief, verkaufe, was du findest, und verbessere deine Ausrüstung, um deine Reise immer weiter fortzusetzen. Mit jeder Schaufel voller Erde kommst du der Wahrheit näher. Es gibt keinen Druck, keine Regeln – nur dich und das Abenteuer unter der Erde.

Kostet so viel wie ein grosser Kaffee beim Bäcker, macht aber länger Spass und ist Koffeinfrei!

Bitte daran denken, ab 10qm Aushub brauchst du eine Baugenehmigung !"