A Highland Song bekommt Gratis-Update

Entwickler Inkle Studios hat das kostenlose Harmony-Update für "A Highland Song" veröffentlicht. Wir erfahren gleichzeitig auch, was sich damit ändert.

So ist in "A Highland Song" von nun an auf der Karte markiert, an welchen zentralen Orten wir bereits waren, was zukünftige Entdeckungen erleichtern dürfte. Ausserdem freuen wir uns über fünf neue Tracks und nicht näher spezifizierte Story-Überraschungen.

In "A Highland Song" schlüpfen wir in die Rolle von Moira und laufen, hüpfen und klettern durch die schottischen Highlands. Wir erklimmen Gipfel, durchqueren Täler, nutzen Hunderte verschiedener Routen, entdecken Abkürzungen und erleben unterwegs jede Menge Überraschungen. Es gilt, in möglichst kurzer Zeit das Meer zu erreichen, aber Regen, Sturm und Schnee bremsen uns immer wieder aus. In einigen Tälern warten aufregende musikalische Herausforderungen. Dabei müssen wir im Takt zu schottischer Musik springen, um schnell voranzukommen.

"A Highland Song" ist seit 5. Dezember 2023 für Switch und den PC erhältlich.