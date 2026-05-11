A Passing in the Night vorgestellt

Publisher Playism und Entwickler .iris kündigen "A Passing in the Night" für den PC an. Bewegte Bilder dazu hat man in Form eines Trailers auch parat.

Bei "A Passing in the Night" handelt es sich um ein psychologisches 3D-Horror-Adventure. Darin spielen wir Kai, der aus einem Traum erwacht. Er wandert ziellos durch eine surreale Stadt voller Geistergestalten, um der Realität zu entfliehen und um sich die Zeit zu vertreiben.

Irgendwann nähert sich ihm ein Dämon und gibt ihm eine Stunde Zeit, um zu entscheiden, ob er dem Dämon seine wertvollste Erinnerung im Austausch für die Befreiung von weltlichem Leid überlassen will. Wird Kai in dieser kurzen Zeit seine Erinnerungen bewahren und sich dem Schmerz des Lebens stellen? Ist es besser, das zu opfern, was ihm lieb und teuer ist, um der Realität zu entfliehen? Oder wird er einfach weiter durch die Strassen streifen und in der Dunkelheit nach Antworten suchen, wo seltsame Wesen auf ihn warten?

Einen Trailer zu "A Passing in the Night" gibt es schon jetzt zu sehen. Darin werden uns innerhalb von etwas mehr als einer Minute hauptsächlich die Story und das Setting nähergebracht.

"A Passing in the Night" erscheint im weiteren Jahresverlauf.