Above Land: Rhapsody für PC vorgestellt

Entwickler und Publisher Flying Amateurs kündigt "Above Land: Rhapsody" für den PC an. Erste Details zu dem Projekt verrät man gleichzeitig auch.

Bei "Above Land: Rhapsody" handelt es sich um ein Einzelspieler- oder Koop-Action-Rollenspiel im Roguelite-Stil, das hoch über den Wolken spielt. Wir schwingen darin ausgefallene Waffen, stellen wilde Builds zusammen und stürzen uns in chaotische Durchläufe, bei denen kein Abenteuer dem anderen gleicht.

Ein erster Trailer stellt uns "Above Land: Rhapsody" in bewegten Bildern vor. Darin erklärt man fast zwei Minuten lang in packenden Sequenzen das spielerische Grundgerüst und macht Lust auf mehr.

"Above Land: Rhapsody" hat noch keinen Releasetermin.