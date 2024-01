Abriss - built to destroy auch für Konsole

Astragon Entertainment und Randwerk Games kündigen "Abriss - built to destroy" auch für die Konsolenwelt an. Bisher war nur eine PC-Fassung in Aussicht gestellt worden.

Demnach ist "Abriss - built to destroy" auch für PS5 und Xbox Series X in der Mache. Ein neuer Gameplay-Trailer begleitet die freudige Nachricht.

Wir bauen in "Abriss - built to destroy" komplexe Konstruktionen und lassen sie gezielt in vordefinierte Ziele krachen. Der abstrakte Stil des Spiels wird als "Mainboard Brutalism" bezeichnet und ist von surrealistischen Künstlern wie Zdzislaw Beksinski und Hans Rudolf Giger und deutschen Pionieren der elektronischen Musik und der konstruktivistischen und brutalistischen Architektur inspiriert. Das Spiel wurde zudem mit dem Deutschen Computerspielpreis 2023 in der Kategorie "Bestes Grafikdesign" ausgezeichnet.

"Abriss - built to destroy" erscheint am 7. März.