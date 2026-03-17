Ende März: Absolum für Xbox angekündigt

Das Fantasy-Beat-’em-up „Absolum“ erscheint am 25. März für Xbox Series X|S – und wird direkt zum Launch im Xbox Game Pass verfügbar sein.

Der Titel von Dotemu sowie den Studios Guard Crush Games und Supamonks war bislang bereits für PlayStation, Nintendo Switch und PC erhältlich. Dort konnte sich das Spiel seit seinem Release im Oktober 2025 über 500.000 Mal verkaufen.

In „Absolum“ erwartet euch ein Mix aus klassischem Side-Scrolling-Beat-’em-up und Roguelite-Elementen. Spieler kämpfen sich durch handgezeichnete Level, schalten neue Fähigkeiten frei und stellen sich immer wieder neuen, zufällig generierten Herausforderungen.

Inhaltlich dreht sich alles um den Widerstand gegen den tyrannischen Sonnenkönig Azra und seine Crimson Order. Dabei stehen vier unterschiedliche Charaktere mit eigenen Kampfstilen zur Auswahl, die sowohl solo als auch im Koop-Modus gespielt werden können.