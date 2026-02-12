Absolum: Threads of Fate

"Absolum", die gefeierte, moderne Neuinterpretation des Beat ’em up-Genres, die klassische Brawler-Action mit packendem Storytelling und hohem Wiederspielwert in einem run-basierten Fantasy-Abenteuer verbindet, erhält heute ein grosszügiges, kostenloses Inhaltsupdate, um Rebellen weiterhin für ihren innovativen, kooperativen Kampf gegen die Tyrannei zu begeistern.

Schaut euch den heutigen Trailer mit allen Neuheiten des Updates "Threads of Fate" an und erfahrt, wie es mit der bezaubernden Welt von "Absolum" und dem Kampf gegen die Tyrannei weitergeht.

Threads of Fate