Absolum: Threads of Fate

"Absolum", die gefeierte, moderne Neuinterpretation des Beat ’em up-Genres, die klassische Brawler-Action mit packendem Storytelling und hohem Wiederspielwert in einem run-basierten Fantasy-Abenteuer verbindet, erhält heute ein grosszügiges, kostenloses Inhaltsupdate, um Rebellen weiterhin für ihren innovativen, kooperativen Kampf gegen die Tyrannei zu begeistern.
Schaut euch den heutigen Trailer mit allen Neuheiten des Updates "Threads of Fate" an und erfahrt, wie es mit der bezaubernden Welt von "Absolum" und dem Kampf gegen die Tyrannei weitergeht.
Threads of Fate
Ein völlig neuer Spielmodus: Heldinnen und Helden, die die Hauptquest von "Absolum" abschliessen, schalten Mystic Ordeal frei, die mithilfe dutzender Modifikatoren eine anspruchsvolle Herausforderung mit Überraschungen und Szenarien bietet, die sich deutlich vom Hauptabenteuer unterscheiden.
Korrumpierte Regionen: Das Update erweitert zudem die Hauptkampagne von "Absolum". Nach Abschluss der Kampagne trefft ihr auf optionale korrumpierte Regionen, die mit wertvollen Belohnungen auf all jene Rebellen warten, die den dort lauernden tödlichen Gefahren trotzen
- Neue Freischaltinhalte: Der Soul Tree trägt neue Früchte und schaltet für jeden spielbaren Charakter zwei neue Skins sowie sechs zusätzliche Emote-Sets frei. Ausserdem ermöglicht er den Start eines Runs mit einer der angriffsverleihenden Inspirationen, die normalerweise erst nach Bosskämpfen erhältlich sind
- Neue Optionen und Einstellungen: Aktiviert Schadenszahlen, um genau zu sehen, wie viel Schaden eure Angriffe verursachen, nutzt neue Eingaben für Wurfgegenstände oder geniesst die neue freigeschaltete PC-Version mit unbegrenzter Bildrate und der vollen Pracht der farbenfrohen Spielwelt
- Mächtigere Reittiere: Aufmerksame Kämpfer entdecken in Gefechten eine neue Elite-Stufe der Reittiere, die mit stärkeren Angriffen und neuen Verhaltensweisen aufwarten
- Zahlreiche Verbesserungen: Hunderte QoL-Anpassungen erweitern das packende Gameplay und das fesselnde Abenteuer von "Absolum", darunter Überarbeitungen an den geheimnisvollen Rissen, die nach Abschluss der Hauptkampagne erscheinen, sowie an den damit verbundenen Belohnungen