Absolum im Launch-Trailer

Das Spiel "Absolum" wurde heute von Publisher und Mitentwickler Dotemu ("Streets of Rage 4", "TMNT: Shredder’s Revenge") zusammen mit Guard Crush Games ("Streets of Rage 4", "Streets of Fury EX") und Supamonks offiziell für PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 und PlayStation 5 veröffentlicht. "Absolum" ist die erste eigene Originalmarke von Dotemu und bietet eine moderne Neuinterpretation des Beat ’em up-Genres: Klassische Brawler-Action trifft auf packendes Storytelling und hohe Wiederspielbarkeit, eingebettet in einem run-basierten Fantasy-Abenteuer.

Seht euch den brandneuen Gameplay-Trailer an und entdeckt einige der vielfältigen Builds und verheerenden Movesets der Charaktere von Absolum, einer innovativen Weiterentwicklung klassischer Arcade-Action.

Hinweis: Unser Test ist aktuell noch in Arbeit und folgt ASAP!