Absolum - Der Release-Date-Trailer

"Absolum", eine moderne Neuinterpretation des Beat ‘em up, das klassische Prügler mit dichtem Storytelling kombiniert heisst Helden am 9. Oktober in seiner faszinierenden Fantasy-Welt willkommen. Der Veröffentlichungstermin wurde im neuen fesselnden Charakter-Trailer bei der ONL von Publisher und Mitentwickler Dotemu zusammen mit den Studios Guard Crush Games und Supamonks bekannt gegeben.

Im Veröffentlichungstrailer von Absolum feiert Brome sein Debüt, ein Mowlaï (humanoider Frosch), der mit einer Begabung für Magie geboren wurde. Brome bewegt sich schwebend fort, setzt seinen Stab sowohl für Nahkampf-Kombos als auch für Fernangriffe sowie Flächenzauber ein und - natürlich - gleitet er elegant und stilvoll durch die Lüfte. Gezeichnet von der Verwüstung und Versklavung seiner Leute, steht Brome im inneren Zwiespalt zwischen der spirituellen Lehre seines Volkes und dem Zorn über das erlebte Unrecht. Doch nun lässt er sein Leben der Angst und des Versteckens hinter sich: Denn Brome schliesst sich der spielbaren Besetzung von Absolum mit brandneuem Gameplay an.

"Absolum" erscheint für PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 und PlayStation 4.