Rockstar Games Mitbegründer teast neues Spiel an

Der Mitbegründer von Rockstar Games und langjähriger "GTA"- und "Red Dead Redemption"-Autor Dan Houser hat sein neues Spiel angekündigt. Nachdem er massgeblich die Geschicke von Rockstar mitgestaltete und zahlreichen Spielen des Studios als 'Schlüsselfigur' seine Vision verlieh, gründete er 2021 ein Studio namens "Absurd Ventures". Einige Rockstar-Talente folgten Houser, beispielsweise Lazlow Jones und Michael Unswort. Das Studio arbeitet an unterschiedlichen Medien, neben Spielen auch Fernsehshows, Podcasts wie "A Better Paradise" und mehr.

A very first look at just a few characters from the ABSURDAVERSE. Prepare to meet some new kinds of heroes (and watch them suffer).



More information to come this year about the first animation projects and about our original story-driven action-comedy adventure game set in the… pic.twitter.com/EhDl7YE9ch