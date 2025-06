Abyssus erscheint im August

DoubleMoose, ein Studio gegründet vom ehemaligen Coffee Stain-Team, hat heute das Veröffentlichungsdatum des rasanten, kooperativen FPS "Abyssus" angekündigt. Ein energiegeladenes Feuergefecht mit Fokus auf individuelle Klassen- und Spielstil-Anpassung durch umfangreiche Waffenmodifikationen erwartet euch in Abyssus, das am 12. August für PC erscheint. Wer allerdings seinen mysteriösen Gegnern einen Schritt voraus sein will, kann schon früher loslegen – mit der neuen Steam Next Fest-Demo, die am 9. Juni ab 15:00 Uhr spielbar ist.

Tauche ein in den brandneuen Gameplay-Trailer und erkunde das faszinierende Brinepunk-Setting von "Abyssus", ein fiktionales Subgenre, in dem Technologie von der Kraft des Meeres angetrieben wird. Sammle mächtige Ausrüstung und göttliche Kräfte, während du die Streitkräfte einer vergessenen Zivilisation bekämpfst, die eine Fülle an Geheimnissen und unbekannten Gefahren der Tiefsee birgt.