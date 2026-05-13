Abyssus: Juni-Termin für die Konsolenumsetzungen

Publisher The Arcade Crew und Entwickler DoubleMoose haben einen Releasetermin für die Konsolenumsetzungen von "Abyssus" verkündet. So werden diese im Juni erhältlich sein.

Konkret wird "Abyssus" am 25. Juni auch für PS5 und Xbox Series X erscheinen. Die Umsetzungen waren im März in Aussicht gestellt worden und unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

Simultan zu den Konsolenfassungen wird auch Patch 1.3 für "Abyssus" verfügbar sein. Dieser ergänzt unter anderem ein neues Gebiet, einen weiteren Gott, frische Segnungen oder einen erweiterten Skill Tree. Besagter Patch und die Konsolenversionen des Koop-Shooters werden uns jetzt schon mit einem neuen Trailer schmackhaft gemacht.

"Abyssus" wurde schon am 12. August 2025 für den PC veröffentlicht.