Abyssus auch für Konsole

Publisher The Arcade Crew und Entwickler DoubleMoose haben Konsolenumsetzungen von "Abyssus" in Aussicht gestellt. Ein Releasefenster für diese gibt es auch schon.

Demnach wird "Abyssus" irgendwann mi Sommer auch für PS5 und Xbox Series X veröffentlicht. Simultan wird auch Update 1.3 verfügbar sein, welches unter anderem ein neues Gebiet, einen weiteren Gott, frische Segnungen oder einen erweiterten Skill Tree ergänzt.

Schon jetzt zeigt man uns einen Trailer zu den Konsolenfassungen von "Abyssus". Dieser bietet 32 Sekunden lang unter anderem flotte In-Game-Sequenzen.

"Abyssus" wurde bereits am 12. August 2025 für den PC veröffentlicht.