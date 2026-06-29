Assassin's Creed Black Flag Resynced erhält Day 1 Update

Ubisoft hat mittlerweile offiziell bestätigt, dass "Assassin's Creed Black Flag Resynced" mit einem Day 1 Update versoprgt wird. Gleichzeitig hat man auch verraten, an welchen Stellschrauben damit gedreht wird.

Das Day 1 Update für "Assassin's Creed Black Flag Resynced" adressiert demnach vor allem Performance, Stabilität und mehrere bekannte Fehler im Spiel. Laut den offiziellen Patchmotes soll die Leistung auf sämtlichen Plattformen verbessert werden. Simultan weisen die Entwickler darauf hin, dass aussagekräftige Performance-Analysen erst nach dem Titel-Update möglich sind.

Neben allgemeinen Stabilitätsverbesserungen werden zudem mehrere konkrete Probleme behoben: Dazu zählen etwa gelegentliche Blockaden in einzelnen Quests, welche unter bestimmten Bedingungen durch NPC-Verhalten oder Desync-Auslöser auftreten können. In einem seltenen Fall kann es in Sequenz 9 der Mission "Trust is earned" dazu kommen, dass die Figur Burgess nicht richtig reagiert. Als Workaround dafür wird das Laden eines früheren Spielstands aus Sequenz 7 ("We Demand a Parlay") empfohlen.

Weitere Anpassungen betreffen kleinere UI-Unstimmigkeiten, welche die Navigation oder das Gameplay nicht beeinträchtigen. Ausserdem sollen einzelne Lokalisierungsfehler behoben werden, bei denen deutsche Texte in der Day 0 Version teilweise noch auf Französisch angezeigt werden. Auch Codex-Einträge könnten in bestimmten Situationen fehlerhaft aktualisiert werden.

Darüber hinaus nennt das Update kosmetische Probleme wie gelegentliche Textur- oder Modellfehler und kleinere Unstimmigkeiten bei Animationen und Steuerungselementen. Auch bei Enter- und Boardingszenen sowie in offenen Gebieten wurden seltene Kollisions- und Skriptfehler identifiziert. Einzelne Bereiche können auch kurze Performance-Einbrüche oder längere Ladezeiten aufweisen. Abschliessend werden kleinere Beleuchtungsfehler in diversen Spielumgebungen erwähnt.

"Assassin's Creed Black Flag Resynced" erscheint am 9. Juli für PS5, Xbox Series X und den PC.