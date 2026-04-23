Assassin's Creed Black Flag Resynced ohne DLC & Multiplayer-Optionen?

Es sieht so aus, als würde "Assassin's Creed Black Flag Resynced" ohne die Erweiterungen und die Mehrspieler-Optionen des Originals erscheinen. Grund dafür ist der Fokus auf die Geschichte von Edward Kenway.

Konkret berichtet Insider Gaming, dass "Assassin's Creed Black Flag Resynced" auf sämtliche Mehrspieler-Modi und zusätzliche Inhalte aus dem Original verzichtet. Stattdessen plane Ubisoft frische Story-Elemente, überarbeitete Inhalte und angepasste Systeme. Es ist auch nicht vorgesehen, die originalen Zusatzinhalte nachträglich für die Neuauflage bereitzustellen, selbst bei einem grossen kommerziellem Erfolg.

In wenigen Stunden wir diesbezüglich aber schon um einiges schlauer sein, denn heute um 18 Uhr steht ja der Revel Showcase zu "Assassin's Creed Black Flag Resynced" auf dem Programm. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Assassin's Creed Black Flag Resynced" erscheint gerüchteweise am 9. Juli für PS5, Xbox Series X und den PC.