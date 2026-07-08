Assassin's Creed Black Flag Resynced: Umfangreiches Gameplay

Ubisoft stimmt uns mit umfangreichen Gameplay-Impressionen weiter auf "Assassin's Creed Black Flag Resynced" ein. Diese solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier zeigt man uns nämlich die ersten 18 Minuten aus "Assassin's Creed Black Flag Resynced", was bedeutet, dass wir den Beginn des Action-Adventures erleben. In diesem Zeitraum führt man uns unter anderem in die Story ein und bringt uns die grundlegenden Gameplayelemente bei.

Erst gestern war der genaue Downloadumfang der PS5-Version von "Assassin's Creed Black Flag Resynced" bekannt geworden. Unsere News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Assassin's Creed Black Flag Resynced" erscheint morgen für PS5, Xbox Series X und den PC.