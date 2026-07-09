Black Flag Resynced im Launch-Trailer

"Assassin’s Creed Black Flag Resynced" entstand unter der Leitung von Ubisoft Singapore und stellt ein originalgetreues Remake von "Assassin’s Creed IV Black Flag" dar, das erstmals 2013 veröffentlicht wurde. Das Spiel wurde von Grund auf neu entwickelt und basiert auf der neuesten Anvil-Engine. Es bietet eine verbesserte Grafik sowie ein erweitertes Gameplay, darunter ein auf Paraden ausgelegtes Kampfsystem, verfeinerte Stealth- und Parkour-Elemente, tiefgreifendere Seeschlacht-Mechaniken sowie neue narrative Inhalte.

"Assassin’s Creed Black Flag Resynced" spielt im Goldenen Zeitalter der Piraten. Ihr folgt dabei der Geschichte von Edward Kenway, einem rebellischen Piratenkapitän, der in den jahrhundertealten Konflikt zwischen Assassinen und Templern hineingezogen wird, während er die Karibik durchsegelt. Auf seiner Suche nach Ruhm und Reichtum kreuzen sich Edwards Wege mit legendären Persönlichkeiten wie Blackbeard, Anne Bonny und Calico Jack. Während das Schicksal all dessen, was die Piraten aufgebaut haben, auf dem Spiel steht.

"Assassin’s Creed Black Flag Resynced" ist für PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie für Windows-PC verfügbar.*