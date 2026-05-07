Assassin's Creed Black Flag Resynced: Frische Informationen

Ubisoft hat neue Informationen zum in etwas mehr als zwei Monaten erscheinenden "Assassin's Creed Black Flag Resynced" veröffentlicht. Diese betreffen das Parkour- & Kampfsystem des kommenden Action-Adventures.

Im Bereich Parkour steht demnach bei "Assassin's Creed Black Flag Resynced" eine präzisere Steuerung im Vordergrund: Die Bewegungen von Hauptfigur Edward Kenway wurden beschleunigt und reagieren direkter auf Eingaben. Überarbeitete Landungsanimationen verkürzen die Erholungsphasen, womit der Bewegungsfluss erhalten bleibt. Zusätzliche Elemente wie etwa Ziplines verbinden höher gelegene Bereiche mit tieferen Ebenen und ermöglichen eine schnellere Fortbewegung.

Auch bekannte Features wie etwa das Schwingen um eine Ecke und Aufzüge kehren zurück. Zudem erweitert ein optionales System für fortgeschrittene Bewegungen die Kontrolle. Wir können somit gezielt Seit- und Rückwärtssprünge ausführen sowie manuelle Sprünge einsetzen.

Die Stealth-Mechaniken wurden auch ausgebaut. Neben der klassischen Adler-Sicht führt der Titel eine Beobachtungsfunktion ein, mit der Ziele, Hinweise und Gegner markiert werden können. Edward kann sich jederzeit ducken und damit seine Sichtbarkeit reduzieren, speziell bei Dunkelheit. Das Arsenal umfasst dabei bekannte Werkzeuge wie Blasrohr mit Schlaf- und Berserkerpfeilen, Rauchbomben und Seilpfeile. Letztere stehen nun früher im Spielverlauf zur Verfügung als im Original.

Auch soziale Tarnmechaniken bleiben erhalten: Dazu zählen etwa das Untertauchen in Menschenmengen, das Anheuern von Tänzern zur Ablenkung sowie klassische Verstecke wie Bänke oder Heuhaufen. Verfolgungs- und Abhörmissionen wurden ebenfalls angepasst, sodass Missionsabbrüche bei kurzzeitigem Sichtverlust entfallen.

Das Kampfsystem orientiert sich jetzt stärker an taktischen Entscheidungen: Zentrale Elemente sind dabei sogenannte Takedowns, welche durch verschiedene Aktionen ausgelöst werden, etwa Paraden, Angriffe oder Umgebungsinteraktionen. Frische Angriffstypen wie Ausweich- und schwere Angriffe erweitern die Möglichkeiten. Die Waffen unterscheiden sich ausserdem stärker in ihrer Wirkung, etwa durch Flächenschaden oder Durchschlagskraft. Gegner reagieren zudem dynamischer auf wiederholte Muster, wodurch ein variabler Kampfstil erforderlich wird. Fortgeschrittene Gegnertypen verfügen auch über erhöhte Verteidigungswerte und setzen häufiger unblockbare Angriffe ein.

"Assassin's Creed Black Flag Resynced" erscheint am 9. Juli für PS5, Xbox Series X und den PC.