Assassin's Creed Black Flag Resynced mit neuen Szenen

Ubisoft Montreal hat in Person von Scriptwriter Darby McDevitt bestätigt, dass "Assassin's Creed Black Flag Resynced" auch komplett neue Szenen enthalten wird. Zu deren Umfang äusserte er sich auch.

So verrät McDevitt, dass er zwei komplett neue Szenen für "Assassin's Creed Black Flag Resynced" entworfen und eine bestehende aus der Originalgeschichte dafür überarbeitet habe. Um welche es sich dabei genau handelt, sagte er (natürlich) nicht - also lassen wir uns am besten einfach überraschen.

Nach einigen Gerüchten und Spekulationen war "Assassin's Creed Black Flag Resynced" in der vergangenen Woche offiziell vorgestellt worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Assassin's Creed Black Flag Resynced" erscheint am 9. Juli für PS5, Xbox Series X und den PC.