Assassins CreedBlack Flag Resynced: Neues Video

Ubisoft hat einen neuer Trailer zu "Assassin’s Creed Black Flag Resynced" veröffentlicht. Dieser enthält eine Neuinterpretation des ikonischen Songs "Leave Her Johnny", der von Woodkid, dem GRAMMY-nominierten Musiker, Songwriter und Produzenten neu arrangiert wurde.

Der Trailer liefert, vermittelt durch die Stimme des Protagonisten Edward Kenway, Einblicke in die Realität des Piratenlebens. Er fängt den Geist von Abenteuer, Kameradschaft und den hohen Risiken auf See ein und verspricht eine epische Reise.

Dieses unermüdliche Streben nach Freiheit wird durch einen von Woodkid neu interpretierten Track unterstrichen. Dabei greift er eines der klassischen und meist gestreamten Seemannslieder aus dem Soundtrack des Originalspiels auf und verleiht ihm eine mysteriöse, düstere und epische Note. So entsteht eine Neuinterpretation, die dem Original treu bleibt und zugleich eine frische Perspektive auf dieses ikonische Werk bietet. Der Track wird zusätzlich zum Trailer auch im Spiel selbst zu hören sein.

"Die Welt von Assassin’s Creed war für mich immer sehr wichtig und ist eng mit meiner Karriere verbunden. Ich weiss, dass Assassin’s Creed Black Flag ein bedeutender Teil der Reihe für die Community ist. Es ist ein Spiel über Eskapismus, Rebellion und Entdeckung. Alles Themen, die auch für meine eigene Arbeit von grosser Bedeutung sind. Ich bin sehr begeistert von dem, was wir geschaffen haben." ​ Yoann Lemoine, auch bekannt als Woodkid.

"Assassin’s Creed Black Flag Resynced" erscheint am 9. Juli für PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie für Windows-PC.