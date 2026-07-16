Assassin's Creed Black Flag Resynced bekommt New Game+

Auch "Assassin's Creed Black Flag Resynced" wird in den Genuss eines New-Game-Plus-Modus kommen. Das wurde mittlerweile offiziell bestätigt.
Konkret kündigte Game Director Richard Knight gegenüber dem YouTuber JorRaptor an, dass "Assassin's Creed Black Flag Resynced" um einen New-Game-Plus-Modus ergänzt wird. Wann dieser verfügbar sein wird und welche zentralen Features er hat, liess er jedoch leider noch offen. Wir freuen uns trotzdem schon jetzt drauf.
Erst vorgestern war bekanntgeworden, dass Ubisoft Barcelona nach dem erfolgreichen Launch von "Assassin's Creed Black Flag Resynced" mit Streiks begonnen hat, um gegen die dortigen Entlassungen zu protestieren. Unsere Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.
"Assassin's Creed Black Flag Resynced" erschein am 9. Juli für PS5, Xbox Series X und den PC.