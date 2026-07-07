Assassin's Creed Black Flag Resynced: Downloadumfang der PS5-Version

Schon sehr bald können wir uns bekanntlich in die Welt von "Assassin's Creed Black Flag Resynced" stürzen. Jetzt wissen wir auch, wieviel Platz wir dafür auf der PS5 reservieren bzw. freischaufeln müssen.

So berichtet PlayStation Game Size, dass der Downloadumfang von "Assassin's Creed Black Flag Resynced" auf der PS5 genau 61,449 GB beträgt. Die anderen Versionen sollten sich erfahrungsgemäss in einem ähnlichen Rahmen bewegen. Das Pre-Loading ist bereits ab heute möglich.

Erst im Juni hatte uns ein Trailer die Features von "Assassin's Creed Black Flag Resynced" auf der PlayStation 5 Pro gezeigt. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Assassin's Creed Black Flag Resynced" erscheint übermorgen für PS5, Xbox Series X und den PC.