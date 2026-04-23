Assassin's Creed Black Flag Resynced hat ein Release-Termin

Ubisoft gab heute bekannt, dass der nächste Teil der "Assassin’s Creed"-Reihe, "Assassin’s Creed Black Flag Resynced", weltweit am 9. Juli 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie für Windows PCs erscheinen wird.

"Assassin’s Creed Black Flag Resynced" entsteht unter Leitung Ubisoft Singapur und stellt ein originalgetreues Remake von "Assassin’s Creed IV Black Flag" dar, welches ursprünglich 2013 veröffentlicht wurde. Das Spiel wurde von Grund auf neu entwickelt und basiert auf der neuesten Anvil-Engine. Es bietet eine verbesserte Grafik sowie ein erweitertes Gameplay, darunter ein auf Paraden ausgelegtes Kampfsystem, verfeinerte Stealth- und Parkour-Elemente, tiefgreifendere Seeschlacht-Mechaniken sowie neue narrative Inhalte.

"Assassin’s Creed Black Flag Resynced" spielt im Goldenen Zeitalter der Piraten. Die Spieler:innen folgen dabei der Geschichte von Edward Kenway, einem rebellischen Piratenkapitän, der in den jahrhundertealten Konflikt zwischen Assassinen und Templern hineingezogen wird, während er die Karibik durchsegelt. Auf seiner Suche nach Ruhm und Reichtum kreuzen sich Edwards Wege mit legendären Persönlichkeiten wie Blackbeard, Anne Bonny und Calico Jack. Während das Schicksal all dessen, was die Piraten aufgebaut haben, auf dem Spiel steht.

Während des Reveal-Showcases von "Assassin’s Creed Black Flag Resynced" bestätigte Ubisoft zudem, dass der für den GRAMMY nominierte Künstler Woodkid zur "Assassin’s Creed"-Reihe zurückkehrt und an einem neu interpretierten Titel mitwirkt, welcher noch in diesem Jahr vorgestellt werden soll.