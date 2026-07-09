Assassin's Creed Black Flag Resynced: Detaillierte Technik-Analyse

Die Kollegen von Digital Foundry haben sich bereits genauer mit der technischen Seite von "Assassin's Creed Black Flag Resynced" beschäftigt. Ergebnis ist ein ausführliches Video, das diesbezüglich eigentlich keinerlei Fragen unbeantwortet lassen sollte.

Hier wird die Technik von "Assassin's Creed Black Flag Resynced" fast 15 Minuten lang thematisiert. Dabei attestiert man den Entwicklern generell sehr gute Arbeit und spricht unter anderem von einem Upgrade, das absolut auf der Höhe der Zeit ist. Passende In-Game-Sequenzen zu den einzelnen Aspekten werden natürlich ebenfalls gezeigt.

Erst gestern waren die ersten 18 Minuten aus "Assassin's Creed Black Flag Resynced" veröffentlicht worden. Unsere Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Assassin's Creed Black Flag Resynced" erscheint heute für PS5, Xbox Series X und den PC.