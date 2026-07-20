Assassin's Creed Black Flag Resynced: Technik-Analyse zur PC-Version

Die Kollegen von Digital Foundry haben sich ausführlich mit der technischen Seite der PC-Fassung von "Assassin's Creed Black Flag Resynced" beschäftigt. Ergebnis ist ein umfangreiches Video, das diesbezüglich keinerlei Fragen unbeantwortet lassen sollte.

Hier wird die Technik von "Assassin's Creed Black Flag Resynced" auf dem PC fast 25 Minuten lang thematisiert. Dabei attestiert man den Entwicklern, wie schon bei den Konsolenfassungen, sehr gute Arbeit und gibt Empfehlungen für die optimalen Einstellungen. Passende In-Game-Sequenzen runden das Material gekonnt ab.

Erst in der letzten Woche war bekanntgeworden, dass "Assassin's Creed Black Flag Resynced" in nächster Zeit auch um einen New-Game-Plus-Modus ergänzt wird. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Assassin's Creed Black Flag Resynced" erschien am 9. Juli für PS5, Xbox Series X und den PC.