Assassin's Creed Black Flag Resynced: Frischer Trailer

Ubisoft hat einen neuen Trailer zu "Assassin's Creed Black Flag Resynced" veröffentlicht. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier werden uns nämlich fast eine Minute lang die zentralen Features und Verbesserungen von "Assassin's Creed Black Flag Resynced" auf der PlayStation 5 Pro in bewegten Bildern gezeigt. Dazu gehören etwa Ray-Tracing-Effekte und PSSR-Unterstützung.

Erst gestern war bekannt geworden, dass ein Day 1 Update für "Assassin's Creed Black Flag Resynced" verfügbar sein wird. Unsere News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Assassin's Creed Black Flag Resynced" erscheint am 9. Juli für PS5, Xbox Series X und den PC.