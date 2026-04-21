Assassin's Creed Black Flag Resynced: Termin für die offizelle Vorstellung

Ubisoft hat einen Termin für die offizielle Vorstellung von "Assassin's Creed Black Flag Resynced" verkündet. Demnach ist noch für diese Woche ein Reveal Showcase geplant.

So wird "Assassin's Creed Black Flag Resynced" bereits übermorgen um 18 Uhr auf den üblichen Kanälen ausführlich vorgestellt. Bisher ist unklar, welchen Umfang der Reveal Showcase haben wird und was wir genau zu sehen bekommen, aber wir sollten danach definitiv um einiges schlauer sein.

Erst gestern hatte das Gerücht die Runde gemacht, dass der Releasetermin für "Assassin's Creed Black Flag Resynced" schon feststeht. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Assassin's Creed Black Flag Resynced" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung.