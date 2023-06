Assassin’s Creed Codename Jade: Neuer Trailer

Ihr erhaltet Zugang zu einer riesigen offenen Welt, die im alten China des dritten Jahrhunderts v. Chr. angesiedelt ist und die klassischen "Assassin's Creed"-Gameplay-Elemente enthält: Erkundung, Parkour, Kampf und Attentate. Zum ersten Mal könnt ihr das Aussehen eures Charakters anpassen und ihn zu ihrem eigenen machen, bevor ihr euch auf eine Reise begebt, die voller alter Geschichte und versteckter Gefahren ist.

Während dieser entscheidenden Ära vereinte die Qin-Dynastie China und sicherte die Handelsroute in den Westen. Ihr müsst es mit Wüstenräubern aufnehmen, Verschwörungen aufdecken, grosse Verantwortung übernehmen und euch neuen Herausforderungen stellen, all das von der Chinesischen Mauer bis zur kaiserlichen Hauptstadt Xianyang. Um ein möglichst fesselndes Spielerlebnis zu gewährleisten, wird das Feedback der Spieler in verschiedenen Betaphasen gesammelt, von denen die erste noch in diesem Sommer beginnt.