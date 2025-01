Ubisoft hat "Assassin's Creed Shadows" erneut verschoben. Der eigentlich anvisierte 14. Februar ist damit geplatzt.

Neuer Termin für "Assassin's Creed Shadows" ist demnach der 20. März. Das offizielle Statement von Executive Producer Marc-Alexis Cote zu dem Thema liest sich folgendermassen:

"Wir möchten unseren unglaublichen Fans und unseren engagierten Teams von ganzem Herzen für ihre unermüdliche Unterstützung seit unserer Ankündigung im September danken, Assassin's Creed Shadows weiter zu verfeinern und zu verbessern. Seit November haben wir mit Begeisterung unsere Fortschritte in Form von Gameplay-Überblicken geteilt, und die überwältigende Begeisterung hat uns wirklich inspiriert. Jede Woche haben wir wertvolles Feedback von unserer Community erhalten. Obwohl wir bereits bemerkenswerte Fortschritte gemacht haben, glauben wir, dass wir noch ein paar Wochen brauchen, um dieses Feedback umzusetzen und ein noch ehrgeizigeres und fesselnderes Spielerlebnis am ersten Tag zu gewährleisten. Der neue Veröffentlichungstermin ist daher der 20. März 2025. Wir sind weiterhin bestrebt, ein hochwertiges, fesselndes Spielerlebnis zu bieten, das durch den ständigen Dialog zwischen unseren Spielern und den Entwicklungsteams gefördert wird. Wir wissen, dass ihr begierig seid, mehr über Assassin's Creed Shadows zu erfahren, und wir freuen uns, euch mitteilen zu können, dass schon bald weitere Updates auf euch zukommen werden!"

Mitbegründer und CEO Yves Yuillemot äusserte sich folgendermassen:

"Wir haben gute Fortschritte bei den vor einigen Monaten eingeleiteten Überprüfungen von Strategie und Umsetzung gemacht und sind zuversichtlich, dass dies Ubisoft für eine stärkere Zukunft positionieren wird. Wir haben entscheidende Schritte unternommen, um die Gruppe umzugestalten, um erstklassige Spielerlebnisse zu liefern, die operative Effizienz zu verbessern und die Wertschöpfung zu maximieren. Ausserdem haben wir kürzlich führende Berater ernannt und prüfen aktiv verschiedene strategische und kapitalistische Optionen, um das volle Wertpotenzial unserer Vermögenswerte zu erschliessen. Wir sind davon überzeugt, dass es mehrere Möglichkeiten gibt, um aus Ubisofts Vermögenswerten und Franchises Wert zu schöpfen. Darüber hinaus stehen wir voll und ganz hinter den Bemühungen unserer Teams, das ehrgeizigste Assassin's Creed-Werk der Franchise zu erschaffen, und haben die Entscheidung getroffen, Shadows einen zusätzlichen Monat Entwicklungszeit zu gewähren, um das in den letzten drei Monaten gesammelte Spielerfeedback besser einfliessen zu lassen, was uns in die Lage versetzen wird, das Potenzial des Spiels voll auszuschöpfen und das Jahr mit einer starken Note zu beenden."