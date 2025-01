Frisches Videos zu Assassin's Creed Shadows

Leider startete 2025 nicht gerade optimal für "Assassin's Creed Shadow's", als Ubisoft eine erneute Verschiebung des Action-Adventures bekanntgeben musste. Heute gibt es aber wieder gute Nachrichten zu dem kommenden Action-Adventure.

Hier wird uns nämlich in einem neuen Video die Spielwelt von "Assassin's Creed Shadow's" 36 Sekunden lang vorgestellt. Ubisoft verspricht gleichzeitig, dass der Spieler darin mehr Freiheiten haben wird und man ihn weniger an die Hand nehmen möchte als in zurückliegenden Teilen der Serie.

In "Assassin's Creed Shadows" entdecken wir die fesselnde offene Spielwelt des feudalen Japans, von spektakulären Burgstädten und belebten Häfen bis hin zu friedlichen Schreinen und idyllischen Landschaften. Wir erleben Abenteuer bei unbeständigem Wetter, zu wechselnden Jahreszeiten und in Umgebungen, die auf uns reagieren.

"Assassin's Creed Shadows" erscheint am 20. März für PS5, Xbox Series X und den PC.