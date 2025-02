Assassin’s Creed Shadows: Mackenyu in seiner ersten Videospielrolle

Der bekannte Schauspieler Mackenyu, der für seine Rollen in der Live-Action-Adaption von "One Piece" auf Netflix, "Knight of the Zodiac" und "Dragons of Wonderhatch" bekannt ist, wird in "Assassin's Creed Shadows" sein erstes Videospiel-Debüt geben.

Er wird im Spiel Gennojo verkörpern, einen charismatischen Charakter, der Naoe und Yasuke auf ihrer Mission begegnen wird. Die Spieler haben die Möglichkeit, ihn in der Shinobi-Liga zu rekrutieren, um gemeinsam gegen die Korruption im Land zu kämpfen. Mackenyu wird die Figur sowohl in der japanischen als auch in der englischen Version synchronisieren.

"Ich habe schöne Erinnerungen an die Reihe. Ich war in der Mittelschule, als das erste Assassin’s Creed erschien, und ich erinnere mich, dass meine Freunde und ich uns bei einem Freund trafen und abwechselnd das Spiel spielten. Als ich hörte, dass das neue Assassin’s Creed-Spiel in Japan angesiedelt sein würde, war mir klar, dass ich Teil dieses Projekts sein musste."

Mackenyu

"Mackenyus Darstellung hat unserem Spiel etwas wirklich Besonderes hinzugefügt. Seine einzigartige Energie und sein Charisma erwecken Gennojo zum Leben, und wir freuen uns darauf, dass die Spielerinnen und Spieler die Figur kennenlernen und seine Geschichte erkunden."

Jonathan Dumont, Creative Director bei Ubisoft Quebec, dem leitenden Entwicklungsstudio von Assassin’s Creed Shadows