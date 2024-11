Ubisoft überarbeitet Assassin's Creed Shadows

Ubisoft hat jetzt neue Einblicke in die Entwicklung von "Assassin's Creed Shadows" gewährt. So verriet man etwa, dass einige Bereiche aktuell komplett überarbeitet werden.

So ist einem ausführlichen Blogpost zu entnehmen, dass die Stealth-Mechaniken von "Assassin's Creed Shadows" momentan auf dem Prüfstand stehen. Sofortige Tötungen von Gegnern sollen aber selbstverständlich immer noch möglich sein. Letztlich stünden dem Spieler hier diverse Optionen offen und es sei am Ende seine Entscheidung. Es wäre nämlich etwa auch möglich, Licht und Schatten in diesem Kontext zu seinem Vorteil zu nutzen.

In "Assassin's Creed Shadows" entdecken wir die fesselnde offene Spielwelt des feudalen Japans, von spektakulären Burgstädten und belebten Häfen bis hin zu friedlichen Schreinen und idyllischen Landschaften. Wir erleben Abenteuer bei unbeständigem Wetter, zu wechselnden Jahreszeiten und in Umgebungen, die auf uns reagieren.

"Assassin's Creed Shadows" erschient am 14. Februar 2025 für PS5, Xbox Series X und den PC.