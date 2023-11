Assassin's Creed Nexus VR erhältlich

Zum ersten Mal in der "Assassin's Creed"-Reihe könnt ihr in der Ego-Perspektive drei verschiedene Assassinen aus drei verschiedenen Zeitepochen verkörpern und ikonische "Assassin's Creed"-Aktionen ausführen, indem ihr die verborgene Klinge nutzet, Städte per Parkour erkundet, euch in Kämpfe stürzt oder meisterhaft schleichend fortbewegt.

In "Assassin's Creed Nexus VR" schlüpft ihr in die Rolle eines Elite-Hackers, der undercover für die Bruderschaft agiert und bei Abstergo arbeitet. Auf Anweisung der führenden Abstergo-Mitarbeiterin Dominika Wilk, welche von der ​ bekannten Schauspielerin Morena Baccarin verkörpert und gesprochen wird, taucht man in die Erinnerungen dreier bekannter Assassinen ein - Ezio, Connor und Kassandra -, deren Wege sich mit den Artefakten gekreuzt haben, die Abstergo nun sucht.

"Assassin's Creed Nexus VR" bringt euch zurück an drei ikonische Schauplätze der Reihe, wo ihr unerzählte Geschichten über Ezio in der italienischen Renaissance, Kassandra in einem Athen während der Herrschaft der Dreissig, und Connor während der amerikanischen Revolution erkundet, um die Geheimnisse zu lüften, die in ihren Erinnerungen verborgen sind.