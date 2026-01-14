My Hero Academia: All's Justice: Das Intro

Bandai Namco hat mittlerweile auch das Intro von "My Hero Academia: All's Justice" veröffentlicht. Dieses wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier werden wir fast zwei Minuten lang auf "My Hero Academia: All's Justice" eingestimmt. Dabei lernen wir in erster Linie die einzelnen Charaktere näher kennen. Stilistisch setzt man dabei überwiegend auf knallbunte Bilder und einen orchestralen Soundtrack, der wunderbar dazu passt.

Schon im vergangenen November hatte uns ein Trailer einzelne Charaktere aus "My Hero Academia: All's Justice" näher vorgestellt. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"My Hero Academia: All’s Justice" erscheint am 6. Februar für PS5, Xbox Series X und den PC.