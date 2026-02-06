My Hero Academia: All's Justice: Der Launch-Trailer

Bandai Namco Entertainment veröffentlicht heute "My Hero Academia: All’s Justice", das neueste Spiel zum gleichnamigen Anime.

In "My Hero Academia: All’s Justice" wird die finale Schlacht von "My Hero Academia" im Story-Modus durch die Perspektiven der Helden und Schurken erlebt. In diesem Spielmodi werden mit exklusiven Zwischensequenzen die Spannung und intensiven Emotionen des Story-Finale lebendig gemacht, bis hin zum Höhepunkt der Konfrontation zwischen One For All und All For One. Über die originale Geschichte des finalen Kriegs hinaus können Spielende beispielsweise mit den Team-Up-Missionen an neuen Szenarien des Spiels teilhaben.

"My Hero Academia: All’s Justice" ist ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam erhältlich.*

Unseren Test zu "My Hero Academia: All’s Justice" findet ihr hier.