My Hero Academia: All’s Justice: Neuer Trailer

Bandai Namco Entertainment Europe hat einen neuen Trailer zu "My Hero Academia: All’s Justice" veröffentlicht, der erstmals einen Blick auf das PvP-Kampfsystem gewährt.

Ihr könnt zwischen drei verschiedenen Charakteren im Tag-Team-Stil wechseln und verheerende Plus Ultra-Kombos entfesseln. Das Spiel ist im dramatischen "Final War"-Arc angesiedelt und lässt euch "One last Smash" in einem cineastischen Story-Modus und actiongeladenen 3-gegen-3-Kämpfen erleben, die die ikonischen Helden und Schurken der Serie in ihrer finalen und mächtigsten Form präsentieren.

Das Kampfsystem von "My Hero Academia: All’s Justice" dreht sich um vier Kernaktionen: Target Combo, Counter Attack, Guard und Unblockable Attack, ergänzt durch taktische Optionen wie Evade und Counter Crash, um Gefahren zu entkommen.

Durch das Auffüllen der Plus Ultra-Leiste können Spielende Plus Ultra-Kombos nutzen – zerstörerische Finisher, bei dem alle drei Kämpfenden ihre Fähigkeiten kombinieren, um massiven Schaden anzurichten.

Für noch mehr Intensität in den Kämpfen sorgt Rising!, ein Spezialzustand, der Angriffskraft, Bewegungsgeschwindigkeit und Regeneration verstärkt. Rising! kann aktiviert werden, sobald die Leiste voll ist, und verschafft euch einen entscheidenden Vorteil. Befindet sich nur noch ein einzelner Charakter im Kampf, wird Rising! automatisch aktiviert und kann das Blatt wenden.

"My Hero Academia: All’s Justice" erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.