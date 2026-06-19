My Hero Academia: All's Justice kommt im September auch für Switch 2

Bandai Namco Entertainment hat eine Switch-2-Umsetzung von "My Hero Academia: All's Justice" in Aussicht gestellt. Details dazu hat man ebenfalls verraten.

Demnach wird "My Hero Academia: All's Justice" ab 4. September auch für Nintendos aktuellste Hybridkonsole erhältlich sein. Die Portierung führt exklusive Funktionen ein, darunter etwa Online-Kämpfe über GameShare in Verbindung mit GameChat, wodurch Matches mit Freunden und Familie möglich sind.

Darüber hinaus enthält sie einen neuen "Minispiel"-Modus, welcher eine Sammlung herausfordernder Aktivitäten mit den Schülerinnen und Schülern der Klasse 1A bietet. Durch die Installation des Gratis-Updates, welches simultan zur Switch-2-Version erscheint, wird der neue Modus freigeschaltet.

Die Minispiele wurden vom Charakter Mei Hatsume als virtueller Fähigkeitstest entwickelt und beinhalten auch eine Kooperation mit dem ikonischen Pac-Man. Spieler können ihre Fähigkeiten in zahlreichen Herausforderungen unter Beweis stellen und auf das Erreichen der High Scores hinarbeiten.

Einen Trailer zu "My Hero Academia: All's Justice" bekommen wir schon jetzt zu sehen. Dieser zeigt über zwei Minuten lang Gameplay und Zwischensequenzen und legt nah, dass der Titel den Sprung auf Nintendos Hybridkonsole gut überstanden hat.

"My Hero Academia: All’s Justice" erschien am 6. Februar bereits für PS5, Xbox Series X und den PC.