Termin für My Hero Academia: All’s Justice bekannt

Fans von "My Hero Academia" aufgehorcht: Der finale Story-Abschnitt der Manga-Serie wird mit "My Hero Academia: All’s Justice" ab dem 06. Februar 2026 nacherzählt, wie Publisher Bandai Namco und Entwicklerstudio Byking bekanntgeben. Geplant ist der Release auf den Plattformen PlayStation 5, Xbox Series und PC. Erscheinen wird der 3D-Anime-Fighter mit spektakulären 3-gegen-3-Kämpfen als Standard Edition, einer Deluxe-Edition mit Season Pass sowie einer Ultimate Edition mit Season Pass und zahlreichen Extras wie Kostümen. Bei jeder Edition gibt es auch einen Vorbesteller-Bonus dazu.

Über My Hero Academia: All’s Justice

"BAHNE DIR DEINEN WEG durch den finalen Story-Arc von My Hero Academia und triumphiere über deine Gegner in spektakulären 3-gegen-3-Kämpfen! Folge Deku und den Abenteuern der anderen Charaktere im finalen Krieg zwischen Helden und Schurken und erlebe die welterschütternde, allesentscheidende Kollision zwischen One For All und All For One in MY HERO ACADEMIA: All’s Justice!

MY HERO ACADEMIA: All’s Justice ist ein energiegeladener 3D-Arena-Fighter, in dem deine Lieblingscharaktere aus dem My-Hero-Academia-Universum in ihren neuesten und mächtigsten Formen auftreten – in einem ausgeklügelten Kampfsystem. Tauche darüber hinaus in eine Vielzahl verschiedener Spielmodi ein, darunter auf originalen Szenarien basierende Team-Up-Missionen, in denen du als Schüler der Klasse 1-A der Yuei in einem virtuellen Raum das Leben eines Helden erlebst!

ERLEBE DIE STORYLINE DES FINALEN KRIEGS ERNEUT

Erlebe den finalen Kampf von MY HERO ACADEMIA im Story-Modus von MY HERO ACADEMIA: All’s Justice aus einer neuen Perspektive. Erlebe noch einmal, wie sich Bakugo furchtlos All For One entgegenstellt, begleite Dekus heroischen Versuch, seinem vom Schicksal bestimmten Gegner Gerechtigkeit und Erlösung zu bringen, und vieles mehr – in einer einzigartigen, cineastischen Inszenierung des finalen Showdowns von MY HERO ACADEMIA.

DIE GRÖSSTE AUSWAHL AN MY-HERO-ACADEMIA-CHARAKTEREN

Helden und Schurken stossen in der gigantischen Auswahl an Charakteren aus My Hero Academia zusammen! Spiele deine Lieblingsschüler der Yuei, darunter die gesamte Klasse 1-A, Profihelden wie Mirko und Best Jeanist sowie Schurken wie All For One, Shigaraki und Dabi – aus allen Abschnitten der gesamten Story von My Hero Academia, einschliesslich ihrer finalen und voll entwickelten Versionen!

ENTFESSELE DEINE SPEZIALITÄTEN UND DEIN POTENZIAL IN RASANTEN STRATEGISCHEN KÄMPFEN

Erlange Kontrolle über deine Lieblingsschüler der Yuei, Profihelden und Schurken und setze ihre einzigartigen Spezialitäten ein, um Gegner zu vernichten, wegzufegen oder auszutricksen. Entfessele die Spezialitäten des jeweiligen Charakters auf nie dagewesene Weise, indem du „Rising“ aktivierst – ein Modus, der Angriffskraft, Bewegungsgeschwindigkeit und Spezialitätsaktionen gleichermassen verstärkt. Kombiniere die Spezialitäten deines Teams, um Synergien zu erzeugen und deiner Taktik sowie Strategie Tiefe zu verleihen. Führe Kombos aus und wechsle zwischen Charakteren, um den Sieg zu sichern!

EIN TAG IM LEBEN EINES HELDEN

Schlüpfe in „Team-Up-Missionen“ in die Rolle von Deku und den Schülern der Klasse 1-A und erledige Trainingsübungen im virtuellen Raum! Stelle basierend auf einem originalen Game-Szenario ein Team aus Schülern der Klasse 1-A zusammen, um verschiedene Missionen abzuschliessen und Schurken auf einer exklusiven Karte zu besiegen! Schalte darüber hinaus den Modus „Archivkämpfe“ frei, indem du Team-Up-Missionen abschliesst, um ikonische Kämpfe aus der gesamten Story von My Hero Academia erneut zu erleben."