My Hero Academia: All's Justice: Frischer Trailer

Bandai Namco Entertainment präsentiert einen neuen Trailer zu "My Hero Academia: All’s Justice". Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

In dem rund zwölfminütigen Video zeigt Produzentin Aoba Miyazaki nämlich sämtliche Spielmodi von "My Hero Academia: All’s Justice" und geht auf Neuigkeiten zur Geschichte und dem Kampfsystem ein. Im Modus "Team-Up-Missionen" können wir demnach die Stadt erkunden und uns mit Schülern der Klasse 1-A verbünden, um Missionen und Trainings zu absolvieren, Schurken zu bekämpfen, weitere Charaktere kennenzulernen und Sammelobjekte zu finden.

Neben dem Story-Modus, in dem die finalen Schlachten des letzten Anime-Kapitels erlebt werden, können wir nach Abschluss des Modus "Team-Up-Missionen" unsere Lieblingsmomente aus der Originalgeschichte im Modus "Archivkämpfe" nochmal erleben und im Modus "Heldentagebuch" neue, exklusive Alltagsepisoden der Schüler der Klasse 1-A spielen, durch die wir eine neue Seite unserer Favoriten aus "My Hero Academia" kennenlernen.

"My Hero Academia: All’s Justice" erscheint am 6. Februar 2026 für PS5, Xbox Series X und den PC.