My Hero Academia: All's Justice: Weiterer Trailer

Bandai Namco Entertainment hat einen frischen Trailer zu "My Hero Academia: All's Justice" veröffentlihct. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier werden uns nämlich die einzelnen Charaktere aus "My Hero Academia: All's Justice" fast zwei Minuten lang in flotten Sequenzen vorgestellt. Einblicke in die Story bekommen wir ebenfalls geboten. Das Material trägt den Titel "We Are Here" und macht ordentlich Lust auf mehr.

Bereits vor zwei Wochen hatte Bandai Namco Entertainment einen interessanten Trailer zu "My Hero Academia: All's Justice" veröffentlicht. Dieser erklärte nämlich die einzelnen Spielmodi. Unsere damalige News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"My Hero Academia: All’s Justice" erscheint am 6. Februar 2026 für PS5, Xbox Series X und den PC.