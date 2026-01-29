My Hero Academia: All's Justice: Packender Trailer

Publisher Bandai Namco und Entwickler Byking haben einen weiteren Trailer zu "My Hero Academia: All's Justice" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier werden uns nämlich über fünf Minuten lang die einzelnen Charaktere von "My Hero Academia: All's Justice" näher vorgestellt. Dabei setzt man hauptsächlich auf atmosphärische Zwischensequenzen, in denen uns die Helden und ihre Gegenspieler nähergebracht werden.

Vor etwas mehr als zwei Wochen war bereits das Intro von "My Hero Academia: All's Justice" veröffentlicht worden, welches sich hauptsächlich der Story widmete. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"My Hero Academia: All’s Justice" erscheint am 6. Februar für PS5, Xbox Series X und den PC.