Accolade Sports Collection terminiert

Atari und QUByte Interactive haben einen konkreten Releasetermin für die "Accolade Sports Collection" verkündet. Dabei wurde ein erfreulich nahes Datum genannt.

So erscheint die "Accolade Sports Collection" schon am 30. Januar für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC. Ein Release Date Trailer begleitet die freudige Nachricht.

Die "Accolade Sports Collection" bietet ein komplettes Retro-Gaming-Erlebnis, bei dem wir ganz einfach und unkompliziert aus den verschiedenen verfügbaren Titeln auswählen können, natürlich inklusive Funktionen wie Speicherständen, Filteroptionen, Handbüchern und mehr. Sie enthält dabei einige der bekanntesten Sportspiele aus den frühen Neunzigern, wie etwa "Summer Challenge", "Winter Challenge", "HardBall!", "HardBall II" oder "Hoops Shut Up and Jam!".

Die "Accolade Sports Collection" war im November 2024 angekündigt worden.