Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy enthüllt

Im Rahmen des Capcom Showcase wurde auch die "Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy" vorgestellt. Ein Trailer verriet den Inhalt der Compilation.

Demnach besteht die "Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy" aus "Apollo Justice: Ace Attorney", "Phoenix Wright: Ace Attorney –: Dual Destinies" and "Phoenix Wright: Ace Attorney — Spirit of Justice". Wir bekommen also einen umfangreichen Dreierpack geboten.

Die "Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy" erscheint Anfang 2024 für PS4, Xbox One, Switch und den PC.