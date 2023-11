Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy vielleicht auch verpackt im Westen

Bisher ist eine physische Fassung von "Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy" nur für den japanischen Markt in Aussicht gestellt. Aktuell gibt es jedoch Anzeichen dafür, dass die Sammlung auch hierzulande verpackt erscheinen könnte.

So listen inzwischen mehrere kanadische Händler eine physische Version von "Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy". Offiziell angekündigt ist aber bislang noch nichts und Capcom hat sich auch nicht zu dem Thema geäussert. Also einfach abwarten und die Daumen drücken.

"Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy" enthält "Apollo Justice: Ace Attorney", "Phoenix Wright: Ace Attorney - Dual Destinies" und "Phoenix Wright: Ace Attorney - Spirit of Justice". Alle Erweiterungen sind ebenfalls an Bord.

Angehende Strafverteidiger können Apollos Herausforderungen und Prüfungen in vollem Masse erleben, mit optimierter HD-Auflösung und flüssigeren Animationen im 16:9-Seitenverhältnis für die komplette Sammlung. Die neugestaltete Benutzeroberfläche passt sich auch modernen Bildschirmgrössen an und bietet verbesserte Menü- und Systemfunktionen, damit die Spieler voll in die Gerichtsverhandlung eintauchen können.

"Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy" ist ab 25. Januar 2024 für PS4, Xbox One, Switch und den PC erhältlich.