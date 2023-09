Januar-Termin für die Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy

Capcom hat im Rahmen der Tokyo Game Show einen Erscheinungstermin für "Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy" verkündet. Über einen neuen Release Date Trailer freuen wir uns ebenfalls.

Demnach ist die "Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy" ab 25. Januar 2024 für PS4, Xbox One, Switch und den PC erhältlich. Der zugehörige Trailer zeigt uns noch einmal, auf was wir uns inhaltlich freuen dürfen.

Die "Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy" enthält "Apollo Justice: Ace Attorney", "Phoenix Wright: Ace Attorney - Dual Destinies" und "Phoenix Wright: Ace Attorney - Spirit of Justice". Alle Erweiterungen sind ebenfalls an Bord.

Angehende Strafverteidiger können Apollos Herausforderungen und Prüfungen in vollem Masse erleben, mit optimierter HD-Auflösung und flüssigeren Animationen im 16:9-Seitenverhältnis für die komplette Sammlung. Die neugestaltete Benutzeroberfläche passt sich auch modernen Bildschirmgrössen an und bietet verbesserte Menü- und Systemfunktionen, damit die Spieler voll in die Gerichtsverhandlung eintauchen können.

Die "Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy" war im Juni offiziell vorgestellt worden.