Capcom hat japanisches Gameplay aus der "Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy" ins Netz gestellt. Dieses solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier wird uns etwas mehr als eine Minute lang das spielerische Grundgerüst der "Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy" erklärt. Dabei gibt es auch einige der Zwischensequenzen zu sehen.

Die "Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy" enthält "Apollo Justice: Ace Attorney", "Phoenix Wright: Ace Attorney - Dual Destinies" und "Phoenix Wright: Ace Attorney - Spirit of Justice". Alle Erweiterungen sind ebenfalls an Bord.

Angehende Strafverteidiger können Apollos Herausforderungen und Prüfungen in vollem Masse erleben, mit optimierter HD-Auflösung und flüssigeren Animationen im 16:9-Seitenverhältnis für die komplette Sammlung. Die neugestaltete Benutzeroberfläche passt sich auch modernen Bildschirmgrössen an und bietet verbesserte Menü- und Systemfunktionen, damit die Spieler voll in die Gerichtsverhandlung eintauchen können.

Die "Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy" ist ab 25. Januar für PS4, Xbox One, Switch und den PC erhältlich.