Technik-Analyse zu den Konsolenfassungen der Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy

Die Kollegen von Digital Foundry haben sich ausführlich mit der Technik der Konsolenfassungen der "Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy" befasst. Ergebnis ist ein detailliertes Video, das eigentlich keine diesbezüglichen Fragen unbeantwortet lassen sollte.

Hier wird über 13 Minuten lang die technische Seite der Konsolenversionen der "Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy" beleuchtet. Dabei kann diese auf ganzer Linie überzeugen und entpuppt sich als bisher bestes Remaster der Reihe.

Die "Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy" enthält "Apollo Justice: Ace Attorney", "Phoenix Wright: Ace Attorney - Dual Destinies" und "Phoenix Wright: Ace Attorney - Spirit of Justice". Alle Erweiterungen sind ebenfalls an Bord.

Angehende Strafverteidiger können Apollos Herausforderungen und Prüfungen in vollem Masse erleben, mit optimierter HD-Auflösung und flüssigeren Animationen im 16:9-Seitenverhältnis für die komplette Sammlung. Die neugestaltete Benutzeroberfläche passt sich auch modernen Bildschirmgrössen an und bietet verbesserte Menü- und Systemfunktionen, damit die Spieler voll in die Gerichtsverhandlung eintauchen können.

Die "Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy" ist ab morgen für PS4, Xbox One, Switch und PC erhältlich.