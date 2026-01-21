Ace Combat 8: Wings of Theve: Offizielles Entwickler-Update

Bandai Namco hat ein offizielles Entwickler-Update zu "Ace Combat 8: Wings of Theve" veröffentlicht. Dieses wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hierbei handelt es sich in erster Linie um eine Botschaft von Brand Director Kazutoki Kono. Er erklärt, dass er die Begeisterung der Spieler zu "Ace Combat 8: Wings of Theve" vernommen habe und sie in die Entwicklung des Spiels einfliessen lasse. Neue Sequenzen aus dem Spiel werden dabei aber nicht gezeigt.

"Ace Combat 8: Wings of Theve" war überraschend bei den Game Awards im vergangenen Dezember mit einem Trailer vorgestellt worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Ace Combat 8: Wings of Theve" erscheint im weiteren Jahresverlauf für PS5, Xbox Series X und den PC.