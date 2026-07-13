Ace Combat 8: Wings of Theve: Entwicklungsdauer bekannt

Bandai Namco hat sich jetzt in Person von Brand Director und Director Kazutoki Kono zur Entwicklungsdauer von "Ace Combat 8: Wings of Theve" geäussert. Einige Hintergrundinformationen dazu gab es gleichzeitig auch.

So beträgt die Entwicklungsdauer von "Ace Combat 8: Wings of Theve" insgesamt etwa sechs bis sieben Jahre. Laut Kono hat die zusätzliche Entwicklungszeit dem Team etwa ermöglicht, den Titel weiter zu verfeinern und die Qualitätsstandards zu erhöhen. Während der Entwicklung griff man dabei durchaus auch auf Elemente früherer Serienteile zurück.

Verloren gegangene Spielmechaniken und Systeme wurden in diesem Zusammenhang etwa frisch betrachtet und in den neuen Teil integriert. Kono bezeichnet "Ace Combat 8: Wings of Theve" als Ergebnis der 30-jährigen Seriengeschichte und simultan als geeigneten Einstieg für neue Spieler.

"Ace Combat 8: Wings of Theve" erscheint am 2. Oktober für PS5, Xbox Series X und den PC.