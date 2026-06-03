Ace Combat 8: Wings of Theve erscheint im Oktober

Publisher Bandai Namco und Entwickler Bandai Namco Aces haben einen Releasetermin für "Ace Combat 8: Wings of Theve" verkündet. Demnach ist es im Oktober soweit.

Konkret wird "Ace Combat 8: Wings of Theve" am 2. Oktober für PS5, Xbox Series X und den PC veröffentlicht. Weitere Version, etwa für Switch 2, sind offenbar nicht angedacht.

Einen neuen Release Date Trailer zu "Ace Combat 8: Wings of Theve" bekommen wir schon jetzt gezeigt. Darin stimmt man uns fast drei Minuten lang auf das Spiel ein. Dabei gibt es etwa bewegte Bilder aus der Story zu sehen und wir können dem Soundtrack lauschen.

Das letzte Lebenszeichen von "Ace Combat 8: Wings of Theve" hatte es im April gegeben, als ein umfangreiches Video veröffentlicht worden war. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Ace Combat 8: Wings of Theve" war bei den Game Awards im vergangenen Dezember angekündigt worden.